CO2 Lift V: lo último en bienestar intimo femenino El Dr. Campos nos cuenta cómo trabaja este tratamiento no quirúrgico que elimina el dolor y malestar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el paso de los años la mayoría de las mujeres enfrentan dolor o malestar durante las relaciones sexuales como parte normal de la disminución de los niveles de estrógeno. Aunque existen varios tratamientos muy efectivos para tratar estos síntomas como son la optimización hormonal y la terapia láser, un nuevo tratamiento llamado CO2 Lift V que utiliza el poder del dióxido de carbono promete ser el complemento perfecto para lograr el muy deseado bienestar íntimo femenino. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos explicó todos los detalles. belleza, piel, doctor campos Credit: Getty Images ¿EN QUÉ CONSISTE? El rejuvenecimiento vaginal CO2 Lift V es un tratamiento no quirúrgico y no invasivo para tensar la vagina que aprovecha el poder de la carboxiterapia o dióxido de carbono. Es un tratamiento tópico que aplicas en la intimidad de tu hogar, por lo que no tienes que someterte a tratamientos en consultorio o cirugías con largos períodos de recuperación y tiempos de inactividad. ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? La carboxiterapia es la aplicación de dióxido de carbono (CO2) a los tejidos del cuerpo para uso terapéutico. De hecho, se ha utilizado para variadas condiciones desde 1933. Al suministrar el CO2 a los tejidos, produce una vasodilatación o ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Este ensanchamiento de los vasos provoca un aumento del flujo sanguíneo rico en oxígeno lo que conduce a la regeneración celular, la formación de nuevos vasos sanguíneos, el aumento de la oxigenación de los tejidos, la producción de precolágeno y brindando efectos antiinflamatorios.Por si esto fuera poco, mientras que otros dispositivos basados en energía requieren una pausa en la actividad sexual, con el CO2 Lift V por sí solo no requiere tiempo de inactividad. Puede reanudar las relaciones sexuales inmediatamente después de un tratamiento. ¿QUÉ RESULTADOS DEBO ESPERAR? Los estudios realizados en pacientes que sufrían sequedad vaginal, dispareunia (relaciones sexuales dolorosas), picazón y ardor han arrojado resultados altamente positivos tras el uso del CO2 Lift V. Entre los beneficios descritos se encuentran el cambio de color del epitelio vaginal, la desaparición de las zonas blanquecinas y petequias, una mejora en la sensibilidad, aporta laxitud leve de la vagina y los labios. También minimiza la incontinencia urinaria y aumenta la hidratación y elasticidad de la vagina. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿CUÁL ES SU COSTO? En promedio el costo del tratamiento vaginal CO2 Lift V está entre los $300 y $350 por aplicación, generalmente se recomienda de tres a cinco aplicaciones para lograr los resultados deseados UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN... Este tratamiento es ideal para mujeres que buscan un cuidado personal y una salud íntima óptima e integral. Pacientes menopáusicas, que han tenido quimioterapia, con antecedentes de cáncer de mama que tienen síntomas de GSM pero no pueden tomar estrógeno, con liquen escleroso o aquellas preocupadas por el aspecto cosmético de su vulva pueden beneficiarse de CO2 Lift V. Es importante mencionar que CO2 Lift V puede ser combinado con procedimientos basados en energía como la tecnología láser para potenciar los resultados y extender en el tiempo sus beneficios.

