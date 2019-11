CNCO se unió a Forever 21 para lanzar una colección de ropa muy cool La colección completa ya está disponible en las tiendas y en Forever21.com. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que se convirtieron en los ganadores de la primera edición del show de telerrealidad La Banda transmitido por la cadena Univisión a finales del 2015, los chicos que conforman el grupo CNCO, se han convertido en todo un fenómeno musical. Y es que los chicos no solo son guapos y talentosos, sino también muy carismáticos, lo que les ha ganado millones de fanáticos alrededor del mundo. Ahora esa popularidad los ha llevado a unirse a una de las tiendas más populares de Estados Unidos para crear una colección de ropa. Resulta que CNCO se unió a Forever 21 para lanzar una colección ideal para todos los integrantes de la familia y que promete encantar a sus seguidores. La colección, de edición limitada, incluirá piezas para hombres, mujeres, adolescentes y talla grande. Entre las piezas que vamos a ver camisetas gráficas, jackets, tops estampados, sudaderas y accesorios y muchas cosas más con el logo de la agrupación. Los precios oscilan entre $4.99 y $39.99, y todo está disponible desde hoy 12 de noviembre en tiendas de Estados Unidos, Asia y Latino América, al igual que en Forever21.com. Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Pero probablemente, para las fanáticas del grupo, lo mejor de todo es el concurso que estará llevando la tienda para que una afortunada se lleve la ropa que lucieron los chicos durante la grabación de la campaña, la cual fue diseñada solo para ellos. Entra a la página de Instagram de Forever 21 y entérate cómo puedes participar. Échale un vistazo a algunas de las piezas y vete ya a comprar las que más te gustan. Advertisement EDIT POST

