CMAs 2021: Los mejores looks de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Premios CMA 2021, alfombra roja, Nicole Kidman, Katy Perry, Carrie Underwood Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Llegó la gran noche de celebrar la música country y por supuesto no faltó el glamour. Aquí te tenemos los looks de las grandes estrellas como Nicole Kidman, Katy Perry y Carrie Underwood. Empezar galería Nicole Kidman Premios CMA 2021, alfombra roja, Nicole Kidman Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Con un traje negro de Saint Laurent presumió sus abdominales apoyando a su esposo Keith Urban. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Katy Perry Premios CMA 2021, alfombra roja, Katy Perry Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Aparte de regresar a su color de cabello natural, la cantante sorprendió a sus fans con esta prenda de cuero de Vivienne Westwood. 2 de 8 Ver Todo Carrie Underwood Premios CMA 2021, alfombra roja, Carrie Underwood Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Radiante lució la cantante con esta propuesta asimétrica adornada con plumas metálicas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jennifer Hudson Premios CMA 2021, alfombra roja, Jennifer Hudson Credit: Jason Kempin/Getty Images La cantante llegó cubierta en el encaje rojo de esta pieza de Dolce & Gabbana. 4 de 8 Ver Todo Miranda Lambert Premios CMA 2021, alfombra roja, Miranda Lambert Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Optó por un vestido negro clásico de mangas largas, sandalias a juego y accesorios coloridos. 5 de 8 Ver Todo Kelsea Ballerini Premios CMA 2021, alfombra roja Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Impactó con su atuendo monocromático acentuado por un corsé de diseño moderno. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maren Morris Premios CMA 2021, alfombra roja Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Muy sensual, la cantante portó un pantsuit blanco con un escote atrevido. 7 de 8 Ver Todo Caitlyn Smith Premios CMA 2021, alfombra roja Credit: Jason Kempin/Getty Images La cantante eligió un minivestido rojo de terciopelo perfecto para el otoño. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

