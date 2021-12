Cinco productos para comenzar el 2022 en la onda clean beauty Transforma tu rutina de belleza y dale vida a tu piel con estas recomendaciones veganas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clean beauty, rutina de piel Credit: Getty Images De principio a fin, todos los elementos de tu régimen de belleza pueden ser veganos y de origen natural. Conoce los poderosos ingredientes de estos productos con filosofía clean. Rostro radiante Clean beauty, productos de belleza Credit: Cortesía La cúrcuma, la vitamina C y la granada son los ingredientes de este gel limpiador que refrescará tu tez. Nabela Refresh Brightening Cleanser, de PÜR. $24. ulta.com Belleza salvaje Clean beauty, productos de belleza Credit: Cortesía Tu piel lucirá como nunca con esta rica y nutritiva crema hidratante con ingredientes cultivados a mano. Triple-C Brightening Bounce Cream, de alpyn beauty. $49. sephora.com Labios divinos Clean beauty, productos de belleza Credit: Cortesía Un poderoso exfoliante labial creado con manteca de aguacate y coco. Pout Hero Exfoliating Lip Scrub, de Thrive Causemetics. $24. Thrivecausemetics.com Limpieza total Clean beauty, productos de belleza Credit: Cortesía Remueve tu maquillaje cada noche con esta opción creada con aceite de oliva orgánico y envasada en un bello frasco de cristal reciclable. Face and Eye Cleansing Oil, de Payot. $24.50. amazon.com Tez suave Clean beauty, productos de belleza Credit: Cortesía Nada mejor para la irritación causada por el acné que la cica que contiene este tónico. Our Vegan Heartleaf Cica Toner, de ma:nyo. $25. manyo.us

