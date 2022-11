Las fabulosas vacaciones de Claudia Martin en Turquía casi se ven truncadas por el atentado terrorista Horas antes de la tragedia, la actriz mexicana y su novio había paseado por el lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el último año el nombre de Claudia Martin ha estado en boca de todos por diferentes razones. Y es que la hermosa actriz mexicana acaba de protagonizar la novela Los ricos también lloran junto a Sebastián Rulli y un elenco de lujo, una de las producciones más esperadas del año. Además, Martin también ha estado acaparando titulares debido a que estuvo casada con el ahora esposo de Maite Perroni de quien se separó de manera abrupta poco tiempo antes de que este empezara su romance con dicha artista. Ahora, justo en medio de sus idílicas vacaciones, la artista vuelve a ser noticia. Gracias a sus redes sociales nos enteramos de que la artista se fue de vacaciones a Turquía en dónde estaba pasando unos días increíbles junto a su pareja Hugo Catalán, esto hasta que el pasado 13 de noviembre hubo un atentado terrorista en la ciudad de Estambul que pudo haber puesto sus vidas en peligro. "Hace unos días llegamos a Turquía", escribió la actriz en una de las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram. "Siento mucho el ataque ocurrido en una ciudad tan bella y llena de vida. Todos estos videos fueron días antes del atentado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy a pesar de lo ocurrido, la pareja ha seguido disfrutando de la magia de la capital cultural de dicho país y la misma Martin ha publicado fotos en algunos de los lugares más icónicos de Estambul. Sin embargo, fue su pareja quien en una publicación dio a conocer que la noche antes del trágico atentado, que dejó seis muertos y más de 80 heridos, ambos habían estado caminando por ese mismo lugar. Claudia Martin Vacaciones Credit: Instagram/Claudia Martin Claudia Martin de vacaciones Credit: Instagram/Claudia Martin Claudia Martin Vacaciones Credit: Instagram/Claudia Martin Claudia Martin Vacaciones Credit: Instagram/Claudia Martin Claudia Martin Vacaciones Credit: Instagram/Claudia Martin "La noche anterior del atentado, Claudia y yo estábamos paseando justo en dónde fue la detonación", escribió el actor. "Es muy triste y lamentable. Es una avenida llena de vida. Es una ciudad impresionante. La violencia nunca será el camino". Sin duda alguna, la pareja se llevó tremendo susto y nos alegramos de que ese paseo sucedió el día antes y no en el momento de la tragedia. Ya se fueron de Estambul y ahora se encuentran en Cappadocia en dónde siguen divirtiéndose mucho, disfrutando de su amor y de todo lo que tiene que ofrecer el increíble país. Eso sí, antes de dejar la ciudad, la actriz se fue a un salón de belleza y se cortó el cabello. Ahora lleva un corte bob que le sienta de maravilla. Sin duda, este viaje de la pareja será uno muy recordado. "Una noche en Turquía decidí cortarte el pelo. ¿Les gusta?"escribió la mexicana junto a un video del proceso que publicó en sus redes sociales. Te ves hermosa Claudia.

