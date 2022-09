Las imágenes más sexy de Claudia Martín la protagonista de Los ricos también lloran La guapa actriz mantiene una relación con el también actor Hugo Catalán Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es posible que muchos de ustedes recuerden la exitosa novela Los ricos también lloran y si no seguro habrás escuchado el nombre de esa novela de boca de tu mamá. Lo cierto es que este culebrón, que se estrenó hace más de 40 años y fue protagonizado por Verónica Castro y Rogelio Guerra, ha sido uno de los más exitosos de todos los tiempos. Es por eso que Televisa quiso hacer una nueva versión de este melodrama con un elenco estelar que incluye a los actores Azela Robinson, Guillermo García Cantú y Sebastian Rulli. Junto a ellos estará la actriz Claudia Martín, quien realizará el personaje que en su momento estuvo a cargo de Castro. La guapa mexicana protagonizará esta historia que promete alcanzar todos los niveles de audiencia. Ahora bien, ¿será igual de buena e interesante que la versión original? Eso todavía no lo sabemos, pero lo que desde ya se puede apreciar es el parecido que tienen ambas actrices, y sobre todo, la exótica belleza de Martín. La bella actriz, quien estuvo casada con el ahora novio de Maite Perroni, mantiene una relación con el actor Hugo Catalán y se perfila con una de las actrices más talentosas y exitosas del país azteca. Eso sí, además de ese talento, Martín derrocha sensualidad en las imágenes que publica en sus redes sociales y una que otra vez, deja a muchos boquiabiertos con las fotos en bikini. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En honor al estreno esta semana de esta esperada telenovela, aquí te mostramos algunas de las fotos más sexy de la guapa mexicana. ¡Advertencia! Vas a quedar fascinada con su belleza. Adriana Martin Credit: Instagram/Adriana Martín Adriana Martin Credit: Instagram/Adriana Martín Adriana Martin Credit: Instagram/Adriana Martín Adriana Martin Credit: Instagram/Adriana Martín Adriana Martin Credit: Instagram/Adriana Martín Adriana Martín Credit: Instagram/Adriana Martín

