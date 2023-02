El look del día – febrero 22, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Claudia Martin Credit: IG/Claudia Martin Ana Patricia Gámez, Carmen Villalobos y Claudia Martín son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Vistiendo un look de su propia tienda Beashion Boutique, la presentadora maravilló en un episodio de Enamorándonos (Univision). 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andreína Martínez andreina martinez founier Credit: IG/andreina martinez founier Regia lució Miss República Dominicana en Bali con esta propuesta dorada confeccionada por la diseñadora Diana M Putri. 2 de 8 Ver Todo Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos ¿Así o más guapa? La actriz compartió una video en Instagram mostrando el bikinazo de estampado de cebra que eligió para un día bajo el sol. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Claudia Martín Claudia Martin Credit: IG/Claudia Martin Disfrutó de una noche en el sambódromo de Río de Janeiro vistiendo un atuendo fucsia de top en forma de mariposa y una minifalda metálica. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Marcó tendencia con un crop top de cuero, pantalones anchos a juego y un saco tie-dye. 5 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: OHPIX/The Grosby Group Con su bolso Birkin en mano, la diva del Bronx llegó al gimnasio con un atuendo atlético y botas de plataforma. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez La presentadora presumió piernas con un conjunto verde de crop top, minifalda y saco a juego con stilettos negros. 7 de 8 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group Sólo días después de su cumpleaños, captamos a la cantante vistiendo un traje blanco con escote atrevido y con su melena en un recogido rizado. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

