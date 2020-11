Close

Clarissa Molina y Ana de la Reguera se cambian de ropa durante un en vivo de Instagram En la transmisión se notó que la actriz y la presentadora se han vuelto muy amigas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los en vivo en las redes sociales se han vuelto algo de todos los días, en especial cuando de famosos se trata. Si bien los live en Instagram ya eran populares, hay que admitir durante el encierro debido a la pandemia, se ha desatado un deseo enorme de mantenernos vigentes y comunicados mediante las diferentes plataformas. Eso es algo que nos ha beneficiado a todos en estos tiempos tan difíciles, en especial a los artistas que han podido compartir sus nuevos proyectos e incluso ofrecer conciertos virtuales para mantener viva su carrera. Ahora bien, otros también han aprovechado esta oportunidad para que sus seguidores aprendan más de ellos. Ese el caso de Clarissa Molina, quien se ha vuelto fanática de los live y además de sus rutinas de ejercicios, trucos de maquillaje y muchas otras cosas de su vida diaria, la presentadora se ha dedicado a conectarse en vivo con algunos de sus amigos famosos. La más reciente conexión que hizo Molina, fue con la talentosa actriz mexicana Ana de la Reguera y las imágenes que vimos, no eran aptas para cardíacos. Resulta que las chicas se conectaron durante un en vivo de Molina, y de la Reguera la invitó a se pusieran a hacer ejercicios. Y como no estaban preparadas para la sesión, procedieron a cambiarse de ropa en presencia de todos los que las estaban acompañando a través de la pantalla de móvil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Image zoom Con celular en mano, las chicas se fueron a sus respectivos armarios y eligieron la ropa deportiva que luego se pusieron en vivo. Justo cuando se estaban cambiando de ropa, la mexicana confesó que para ejercitarse usa las fajas de la marca Spanx para que le recojan “las carnes”, según sus propias palabras. Por supuesto que las dos trataron de mover los teléfonos para que no les pasara algún accidente en el que terminaran mostrando más de lo debido. Por su parte Molina se puso un set deportivo muy cool y sexy que dejaba ver su plano abdomen. Pero antes de empezar a ejercitarse, la presentadora dominicana se metió a su baño para retirarse el maquillaje, mientras sus seguidores veían todo y comentaban acerca de lo que estaba sucediendo. En este en vivo se notó que la actriz y la presentadora se han hecho muy buenas amigas. Tienen una química increíble y seguro vamos a seguir viéndolas, haciendo de las suyas en redes. Queremos más de esto chicas.

