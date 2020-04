Descubre por qué Clarissa Molina, Lili Estefan, Carmen Villalobos y otras famosas se unieron a esta iniciativa La iniciativa provee tarjetas de regalo a personas que se han quedado sin trabajo By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo está viviendo momentos difíciles por culpa del coronavirus y lo peor es que no sabemos cuándo terminará toda esta pesadilla. Pero lo que sí sabemos es que dentro de tanta incertidumbre y noticias malas, hemos visto como muchos se han unido para brindarle apoyo a quiénes más lo necesitan. Tanto importantes casas de moda, como diseñadores y marcas de belleza, han aportado su granito de arena, en especial para nuestros héroes, el personal de los hospitales que día a día arriesgan sus vidas para salvar la de otros. Lastimosamente esta pandemia también ha afectado el trabajo de miles de personas en Estados Unidos, quienes hoy no saben cómo pagarán su renta o compraran la comida que necesitan para su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que Claudia Zuleta, la estilista de famosas como Elizabeth Gutiérrez, Clarissa Molina, William Levy y Lili Estefan entre otras, decidió lanzar la iniciativa #Dameunamanoamiga para ayudar a esas personas que han perdido sus trabajos y que ahora no saben si van a tener para comer. Mediante sus redes sociales Zuleta le ha pedido a sus seguidores que donen una tarjeta de regalo de lugares dónde se puede comprar comida y otros artículos de primera necesidad cómo Target, Walmart y Amazon. “Me siento agradecida ya que mi realidad no es la de miles de personas, especialmente de nuestra comunidad latina, que trabajan día a día para cubrir sus gastos básicos y poder abastecer de comida sus hogares”, nos cuenta Zuleta. “Me invadió la tristeza de pensar en todos ellos que perdieron sus trabajos y que esa era su única fuente de ingresos. Sé que podemos ayudar y utilizar nuestras redes para generar iniciativas de colaboración en estos tiempos de incertidumbre”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Lo mejor de todo es que además de hacerle un llamado a sus seguidores, Zuleta también contactó a sus amigas famosas, quienes por suerte dijeron presente y la están apoyando en este hermoso proyecto con el cual ya ha ayudado a 29 familias y va por más. Celebridades como Pamela Silva, Ximena Duque, Giselle Blondet, Clarissa Molina, Carmen Villalobos, Lili Estefan y Elizabeth Gutiérrez, entre otras, ya han aportado su granito de arena y tú también lo puedes hacer. Por el momento la iniciativa planea ayudar a unas 70 familias. Si te interesa donar o si por el contrario necesitas recibir una de estas tarjetas entra a la cuenta de Instagram @Claudiafashions y sigue las instrucciones. Muy pronto estarán enviando más ayuda. Excelente iniciativa. ¡Bravo! Advertisement

