6 vestidos de novia perfectos para Clarissa Molina Encontramos los trajes más bellos que estamos seguras les quedarían bellísimos a la presentadora dominicana en su gran día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina sorprendió a todos el pasado mes de marzo al anunciar su compromiso con el productor musical Vicente Saavedra. Desde ese momento, la presentadora se ha enfocado en organizar su boda soñada y como ya se acerca el gran día, la presentadora está muy enfocada en los últimos preparativos para que todo quede a la perfección. Si bien hasta el momento no sabemos la fecha exacta de la celebración, de lo que sí estamos seguros es de que será a principios del 2023 en Punta Cana, República Dominicana. Según comentó Molina hace un tiempo en El gordo y la flaca (Univision), la pareja tendrá unos 300 invitados en un hotel todo incluído y en el que además de la noche de la boda, se llevarán a cabo varias actividades más. Ahora bien, además de la ceremonia, la fiesta y demás, no podemos negar que lo que más estamos esperando ver es el o los vestidos que llevará la novia. Hace unos días, Molina hizo un viaje relámpago a la ciudad de Nueva York para probarse por primera vez uno de sus vestidos de novia. Además, también acompañó a su mamá y a la madrina de la boda, a elegir los vestidos que van a usar en la ceremonia. Si bien, la presentadora dominicana nos dio un pequeño adelanto de las telas y los colores de los diseños que llevarán ellas, no tuvimos tanta suerte con el suyo. En sus historias, Molina solo mostró el lugar al que llegó a medirse su traje y el momento en el que su mamá la vio por primera vez con el diseño, sin embargo, no pudimos ver nada más. Es por eso que decidimos buscar algunas opciones de trajes de novia que nos parece que le quedarían espectacular a la presentadora. Échale un vistazo a las opciones que encontramos y cuéntanos cuál es tu favorito. vestido de novia Credit: Cortesía Vestido de novia Credit: Cortesía Vestido de novia Credit: Cortesía Vestido de novia Credit: Cortesía Vestido de novia Credit: Cortesía Vestido de novia Credit: Cortesía

