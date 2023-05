El look del día - mayo 2, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Mezcalent Paulina Rubio, Lili Estefan y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Eiza González El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz paseó feliz por las calles de Nueva York con este pantalón de mezclilla rasgado combinado con top básico y chaqueta beisbolera de Céline, combinado con unas botas de combate y bolso color crema. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan El look del día Credit: Mezcalent La conductora ya está preparada para celebrar los 25 años de El gordo y la flaca y posó en el estudio de grabación con este favorecedor vestido azul real con intrincado escote, sandalias plateadas y pendientes Chanel. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina El look del día Credit: Mezcalent La reportera posó sonriente en el set de El gordo y la flaca con un bonito diseño fucsia de escote cuadrado con cinturón y botones plateados, que acompañó de sandalias nude con un efecto alargador de piernas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Paulina Rubio El look del día Credit: Instagram La cantante mexicana está visitando París con sus hijos y posó muy divertida frente al Louvre con una camisa oversized de estilo masculino, microshorts y chaqueta. En su look de turista no faltaron la gorra, lentes de sol y zapatillas de estilo deportivo. 4 de 8 Ver Todo Ivy Queen El look del día Credit: Instagram La Caballota no fue a la gala del Met, pero no se quedó sin compartir un look de impacto con sus seguidores y posó con este diseño transparente con bordados en blanco, negro y rojo. 5 de 8 Ver Todo Andrea Meza El look del día Credit: Instagram La exMiss Universo y su pareja posaron así de elegantes en la boda de unos amigos. Ella posó con un traje azul marino de un solo hombro, semitransparente, recubierto de pedrería y con una pequeña cola. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ludwika Paleta El look del día Credit: Instagram Vimos a la actriz disfrutando relajada de unas vacaciones en Granada, España, con esta camiseta estampada, falda naranja recta y tenis. Lentes redondas y bolsa al hombro completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Adamari López El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña se vio muy favorecida con este conjunto de falda con cintura drapeada y vuelos, y blusa a juego, en un llamativo estampado en tonos azules. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

