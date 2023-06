Clarissa Molina demuestra una vez más que el rojo es el color de la seducción “Amo ponerme el rojo”: dijo la guapísima presentadora al modelar un fabuloso vestido que resaltaba sus curvas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Credit: Mezcalent La pasada Semana de la Moda el rojo fue uno de los colores más vistos en las pasarelas y sigue siendo uno de los favoritos de esta temporada veraniega. Clarissa Molina se sumó a la tendencia con un fabuloso vestido corte sirena. La guapísima presentadora de televisión compartió un video en sus redes sociales en el que demostró porque sigue siendo uno de los rostros latinos más bellos de la televisión hispona al posar con un diseño del fallecido artista Alexander McQueen que lució la noche del domingo en los premios del Balón de Oro de la Liga BBVA MX 2023 en Los Ángeles. En el clip, la reina de belleza dominicana lució sofisticada en este diseño que se centraba en el drapeado y dejaba ver un poco de piel por recortes en el área del torso y piernas. Uno de los detalles más que no pasó desapercibido fueron los anillos de metal plateado que lo adornaban en el centro y la falda de corte sirena que dicho sea de paso resaltaba sus curvas de infarto. "Dama en rojo. ¡Yo amo ponerme rojo! ¿Cuál es tu color favorito a la hora de vestir? Los leo!", fue el mensaje que usó Molina para compartir el video en su cuenta de Instagram donde además dio detalles de su fabuloso atuendo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Dijo que para los zapatos llevó unas zapatillas de la marca Ingiliz de cuero plateado oscuro y delicadas tiras alrededor de los tobillos que le aportan un toque elegante, el bolso fue de la casa diseñadora holandesa Carat 23 y combinó con accesorios delicados de Mahrukh Akuly. El maquillaje natural y glamuroso estuvo a cargo de la artista Jessica Castellanos.

