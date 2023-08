El look del día – agosto 3, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina Adamari López, Francisca y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López Disfrutó de su paseo por Porto con un conjunto de lino rosa de blusa y short a juego y sandalias chic. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta Anitta Credit: IG/Anitta ¡Qué guapa! La brasileña presumió su cuerpazo en Grecia vistiendo un bikini blanco con una minifalda a juego. 2 de 8 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Nos encantó la propuesta de vestido bohemio y plataformas fucsia que visitó en Despierta América. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Elegante como siempre lució la presentadora con un ceñido vestido rosa elegido con la ayuda de la estilista Karla Birbragher. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Maravilló en el set de La casa de los famosos México con un minivestido violeta y plataformas a juego. 5 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina La joven presentadora dio lección de estilo con un minivestido de lunares con recortes y tacones de Louboutin. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Radiante lució la presentadora con un vestido de tono menta y sandalias Barbiecore. 7 de 8 Ver Todo Thalía Thalia Credit: IG/Thalia Presumió su cinturita de avispa con un top estilo corset adornado con una corona. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 8 Adamari López 2 of 8 Anitta 3 of 8 Francisca 4 of 8 Chiquibaby 5 of 8 Galilea Montijo 6 of 8 Clarissa Molina 7 of 8 Jessica Rodríguez 8 of 8 Thalía

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – agosto 3, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.