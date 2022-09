El look del día – septiembre 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería clarissa molina Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Kim Kardashian, Chiquis y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision ¡La gala de Univisionarios en Washington dio mucho de qué hablar! La bella exmiss maravilló con una prenda dorada de Ramaa Haute Couture. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina clarissa molina Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision ¡Qué guapa! La presentadora lució radiante con este vestido azul celeste de recortes y su cabello en un estilo mojado. 2 de 9 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Impactó en la alfombra con su cabello en un tono rosa y un traje asimétrico de Temraza. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquis Chiquis Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Vistiendo un vestido negro de escote atrevido diseñado por Usama Ishtay, la cantante lució más delgada que nunca. 4 de 9 Ver Todo Pamela Silva Pamela Silva Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Radiante lució la periodista con un traje blanco con detalle de corset elegido por la estilista Karla Birbragher. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group En Milan, la empresaria presumió de sus curvas con un body vintage de Dolce & Gabbana y su cabello más rubio que nunca. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofia Vergara Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group Divina lució la actriz en Miami con un set de estampado de rosas y plataformas con pedrería. 7 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum Credit: Franziska Krug/Getty Images for ABOUT YOU Apoyó a la primera colección de moda creada por su hija con un atuendo muy chic de blusa voluminosa blanca y pantalones negros. 8 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Arnold Jerocki/GC Images La modelo brasileña paseó por las calles de Milan luciendo un colorido top de Missoni y pantalones anchos de la misma casa de diseño. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

