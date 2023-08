El look del día - agosto 22, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Francisca, Kendall Jenner y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca El look del día Credit: Instagram De blanco radiante la conductora presumió pancita de embarazo con un ceñido vestido de un solo hombro y largura midi, que combinó con sandalias minimalistas negras y pendientes largos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez El look del día Muy elegante para su regreso con Enamorándonos US después del verano, la presentadora posó con este modelo largo de color rojo pasión, con abertura en la falda y apliques florales en el cuello halter, que lució con zapatos con brillos y bonitos pendientes. 2 de 8 Ver Todo Kendall Jenner El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo paró el tráfico con este diseño asimétrico transparente de color arena con reflejos verdosos de Gucci, que presumió en una fiesta de su tequila 818 en Los Ángeles. La empresaria llevó ropa interior color nude con el logo de la doble G, un bolsito de asa corta y zapatos de rejilla destalonados, todo de la firma italiana. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram Así de cariñosa se mostró la reportera con sus seguidores ataviada con un vestido satinado amarillo canario, con original cuerpo con aberturas y zapatos de punta en el mismo color. 4 de 8 Ver Todo Lourdes Stephen El look del día Credit: Instagram En el plató de Al rojo vivo vimos a la conductora con un favorecedor vestido color azul petróleo de manga corta y estampado de aguas, con tacones de animal print. 5 de 8 Ver Todo Alix Aspe El look del día Credit: Instagram Muy sonriente, la presentadora posó con este enterizo estilo safari, con cuerpo estilo bustier y pantalón recto, que acompañó con sandalias al tono decoradas con tachuelas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Selena Gómez El look del día Credit: Instagram Divina, la cantante posee una amplia colección de fabulosos vestidos de verano como este de escote fruncido, entallado en la cintura y falda amplia en color azul con un delicado estampado que presumió con zapatos bicolor y el cabello recogido. 7 de 8 Ver Todo Eva Mendes El look del día Credit: Instagram La empresaria compartió esta imagen en la que luce un bonito y original vestido camisero de Alémais, con diferentes y coloridos estampados. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

