Look del día - febrero 15, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina Clarissa Molina luce espectacular con un vestido amarillo vibrante que combinó con unas fabulosas botas altas marrones. Livia Brito, Francisca y Alix Aspe son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería R' Bonney Nola R’bonney Nola Credit: Instagram / R’bonney Nola La Miss Universo de este año lució sofisticada y a la altura del protocolo durante su primera visita oficial a conocer al primer ministro de Tailandia. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram / Livia Brito La actriz mexicana optó por un look deportivo completamente en rojo que combinó con un blazer negro. 2 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina La guapísima presentadora sabe cómo sacar provecho a un look sencillo y elevarlo a su máxima potencia. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Andreína Martínez Andreia Martínez Credit: Instagram / Andreia Martínez La Miss República Dominicana Universo se ve increíble con este tradicional traje que usó durante su visita al templo de Wat Arun en Bangkok, Tailandia. 4 de 10 Ver Todo Gelena Solano Gelena Solano Credit: Instagram / Gelena Solano La carismática presentadora del programa El gordo y la flaca eligió el rosa para celebrar el día del amor y la amistad desde Times Square. 5 de 10 Ver Todo Francisca Francisa Credit: Instagram / Francisa La co-presentadora de Despierta América se une a la tendencia y brilló con este ceñido vestido rosa que complementó con botas negras altas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lucía Méndez Lucía Méndez Credit: Instagram / Lucía Méndez La legendaria cantante está celebrando por todo lo alto 50 años de exitosa carrera artística y así lució al recibir las llaves de la ciudad de Miami este martes. 7 de 10 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe Credit: Instagram / Alix Aspe La co-presentadora de La mesa caliente resplandece con colores vibrantes y este vestido fucsia es la prueba. 8 de 10 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez La presentadora y empresaria celebró los 16 años de la franquicia Enamorándonos USA con este elegante enterizo rojo pasión. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Instagram / Cardi B La rapera de origen dominicano, quien acaba de lanzar un menú especial con su esposo Offset por motivo de San Valentín, sigue fiel a su estilo urbano. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Look del día - febrero 15, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.