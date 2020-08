Mira el fabuloso maquillaje neón que se hizo Clarissa Molina Desde que empezó la pandemia la presentadora ha tenido que hacerse su propio maquillaje Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que ha estado haciendo su segmento para el Gordo y la flaca (Univision), desde su casa, Clarissa Molina se las ha tenido que arreglar solo para poder lucir igual de fabulosa que siempre. Y es que, aunque en algún momento durante la pandemia sí iba al estudio o su estilista de cabecera la arreglaba en su casa, debido a que estuvo aislada por unas semanas debido a que dio positivo al Covid-19, la presentadora se ha puesto a darle riendas sueltas a su imaginación y hasta aprendió a hacerse la manicura. Además de eso también ha estado experimentado haciéndose peinados nuevos y llamativos, al igual que looks de maquillaje supercool y veraniegos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que más nos ha gustado hasta ahora es el look de belleza que se hizo recientemente, no solo en el pelo, sino también en los ojos. Lo bueno es que gracias a un video que la presentadora publicó en su página de Facebook, nos enteramos cómo lo logró. “Los colores neón están súper de moda ahora. Creo que ahora en verano hay que aprovecharlos al máximo porque ya en otoño, invierno pues los colores así neón no se usan mucho, no están in. Yo los uso como quiera”, dice Molina en el video. “Algo muy chulo de esto es que te puedes poner dos colores. No mucha gente lo hace [pero] yo decidí a inventar yo misma porque yo me maquillo todos los días. Entonces dije, ¿por qué no inventar todos los días a hacer algo diferente?”. En el pequeño tutorial de maquillaje, la exreina de belleza dominicana le muestra a sus seguidores como usar los lápices para lograr un delineado perfecto y sin mucho esfuerzo. Image zoom Facebook/Clarissa Molina Los delineadores que usó la presentadora son de la conocida marca Urban Decay y lo mejor de todo es que en este momento están en descuento y solo cuestan $11. Así es que si quieres hacerte el mismo look de Molina, entra a Urbandecay.com y compra los lápices de ojo que la verdad son excelentes y están hechos para durar intactos todo el día. También los puedes encontrar en Qvc.com.

