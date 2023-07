Clarissa Molina presume sus rizos ¡y se ve increíble! La presentadora de televisión usó unos rolos flexibles y sin necesidad de calor, logró potenciar el volumen de su cabello al máximo. Mira los resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Credit: Photo by John Parra/Getty Images Clarissa Molina tiene acostumbrados a sus seguidores a lucir diferente y fabulosa con su estilo de vestir y gusto para la moda, este martes en la noche sorprendió al lucir el cabello con ondas naturales. La copresentadora del programa de televisión El gordo y la flaca compartió un video en sus historias de Instagram en el que explicó cuál es su truco para rizar el pelo sin necesidad de calor: se trata de los flexi rods. La exreina de belleza dijo que se puso los rolitos por aproximadamente 3 horas y que le encantó el resultado final porque son prácticos y no hay necesidad de maltratar la hebra con herramientas agresivas. "Nunca me los había hecho, no tenía la paciencia para esperar, pero como tenía varias cosas que hacer me lo puse. Duré como 3 horas tal vez y miren el volumen que da, no hay que usar tenaza. Recomendado", dijo en el clip de unos segundos mientras presumía su melena rubia. La técnica del flex rod es bastante popular y sin importar la textura o si estás en transición es importante tomar en cuenta que lo mejor es humedecer el cabello con crema para peinar o mousse para que puedas enrollar el cabello en el rolo, sobre todo que las puntas queden fijas y suaves. GoCurl Flexible Rod Rollers - 18 CT de Goody. $10.30 walmart.com. Goody GoCurl Flexible Rod Rollers - 18 CT Credit: Cortesía de Goody SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras de las grandes ventajas de esta herramienta es que vienen en diferentes tamaños y grosor, lo cual los hace perfectos para lograr diferentes estilos. También es importante tomar en cuenta que a la hora de retirarlos se haga desde arriba hacia abajo y con cuidado para que el pelo no pierda la forma.

