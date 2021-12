El look del día – diciembre 30, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Look del día Credit: Instagram/Clarissa Molina Andrea Meza, Jennifer López y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Jennifer López Jennifer López, Look del día Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group La cantante salió a pasear con Ben Affleck y sus hijos luciendo un trench coat clásico y un bolso de Hermes. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del día Credit: Instagram/Clarissa Molina Divina quedó la dominicana con este traje asimétrico en rojo estampado. 2 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza, look del día Credit: Instagram/Andrea Meza Regia lució la ex Miss Universo con esta prenda azul real y accesorios dorados. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Carolina Ross Carolina Ross, look del día Credit: Instagram/Carolina Ross/urbanstyle_life Impactó en las redes con esta propuesta ceñida y botas altas rosa. 4 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo disfrutó de un día bajo el sol luciendo un vestido anaranjado y un bolso tejido. 5 de 9 Ver Todo Ingrid Contreras Ingrid Contreras, look del dia Credit: Instagram/Ingrid Contreras La joven cantante compartió este look casual de jumpsuit verde y zapatillas muy cool. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paulina Galindo Paulina Galindo, Look del día Credit: Instagram/Paulina Galindo La influencer mejor conocida como Pautips maravilló en Dubai llevando un look blanco y negro. 7 de 9 Ver Todo Paris Jackson Paris Jackson, Look del día Credit: David Becker/Getty Images La hija de Michael Jackson posó en la alfombra con un traje inspirado en la lencería. 8 de 9 Ver Todo Katy Perry Katy Perry, Look del día Credit: John Shearer/Getty Images for Katy Perry Para empezar su residencia en Las Vegas, la cantante lució varios atuendos espectaculares como este de recortes atrevidos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

