Todos los detalles del los looks de Clarissa Molina en Premios Soberano La dominicana fungió como una de las presentadora de la premiación y se cambió de look en cuatro ocasiones. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La gran noche de Premios Soberano, en República Dominicana, estuvo llena de nostalgia, mucha música y sobre todo, mucha moda. Las estrellas que se dieron cita en la gran gala llegaron ataviadas con sus mejores galas, pero no podemos negar que fue Clarissa Molina quien cautivó a todos con sus espectaculares looks. La joven dominicana fungió como una de las presentadoras de la noche y la verdad es que su trabajo fue impecable. Pero por ahora, nos vamos a enfocar en esos increíbles trajes que la hicieron brillar como nunca. Antes de subirse al escenario, Molina se desplazó por la alfombra roja con un espectacular tarje blanco strapless y con falda vaporosa, de su compatriota Giannina Azar. Para complementar su look, el maquillista Gerald Santiago, buscó resaltar la mirada de la conductora, enmarcada por unas cejas a la última, gruesas y pobladas, y sombras en colores tostados y café, sin olvidar las pestañas postizas. Su piel lucía impecable, bien esculpida e iluminada. "Lista para entrar al escenario más importante de mi país, cumpliendo otro gran sueño, en una noche que promete estar llena de magia y emociones. La gran noche de Premios Soberano", escribió junto a una imagen de ella en la alfombra que publicó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarissa Molina, premios Soberano 2021, looks Credit: Gincarlos Ureña Clarissa Molina, premios Soberano 2021, looks Credit: Gincarlos Ureña Y como era de esperarse, la presentadora nos deleitó con varios looks, todos de la diseñadora dominicana Giannina Azar y elegidos para ella por la estilista Carmen Alatzas. La vimos con un soñado vestido lila con escote profundo y llamativos vuelos en la parte inferior. El experto le dio un toque de color al maquillaje añadiendo sombras moradas, mientras que dejó los labios con un tono nude. La verdad es que con este traje Molina parecía toda una princesa. También levó un elegante conjunto azul marino de pantalón y chaqueta con pedrería, un look diferente pero igual de chic. Eso sí, uno de nuestros looks favoritos fue el vestido azul turquesa con cuello halter y cutouts. Este diseño Resaltó la increíble figura de la presentadora. "Con los looks me sentí supercómoda. Era algo diferente, cada uno de ellos representaba algo diferente, una moda diferente y eso era lo que yo estaba buscando. A mi mamá le gustó el turquesa, ese fue su favorito", nos dijo en exclusiva la guapa dominicana. "[Estaba] supercontenta. Fue una locura, los cambios, eran como cinco personas encima de mí, adrenalina pura. Pero salimos victoriosos, gracias a Dios. Es un sueño más hecho realidad". Clarissa Molina, premios Soberano 2021, looks Credit: Gincarlos Ureña Clarissa Molina, premios Soberano 2021, looks Credit: Gincarlos Ureña Clarissa Molina, premios Soberano 2021, looks Credit: Gincarlos Ureña Nos encantó ver que de la misma manera que cambiaba de vestuario, también cambiaba de peinado y le daba un toque diferente a su rostro. La vimos llevar el pelo recogido en la nuca en la alfombra, luego con el cabello suelto y lacio, y hasta con hermosas ondas sueltas. La encargada de dejarla luciendo como toda una diva fue la estilista Tina Sánchez. Sin duda, Molina tuvo un equipo de lujo en esta noche tan importante para ella. ¡Bravo Clari!

