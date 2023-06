Clarissa Molina marca tendencia con la manicura que será la más popular del verano Inspírate para tu próxima cita en el salón con esta propuesta que veremos por todas partes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir clarissa molina Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Después de un mes llevando el mismo estilo, Clarissa Molina acaba de transformar sus uñas y marcar tendencia para las manicuras del verano. La presentadora acaba de grabar su rol en la película Perdiendo el Juicio y en la que actuaba como el personaje Mara, su manicura tuvo que quedarse idéntica por semanas. Ya que las grabaciones están completas, Clarissa regresó a Miami y una de sus primeras paradas fue en el salón para conseguir una nueva manicura. En su cuenta de Instagram, la dominicana compartió con sus fans que se encontraba en manos de la manicurista Eylin García. clarissa molina, uñas, manicura Credit: IG/Clarissa Molina Clarissa eligió darle un toque moderno a una manicura clásica almendrada con un tono fucsia al estilo "Barbiecore" que parece contar entre sus colores favoritos, ya que hemos visto a la actriz con varios vestidos del mismo tono. Eylin, la experta detrás del look, se especializa en las manicuras rusas, un método novedoso que se enfoca en crear la manicura más perfecta posible y aplicar el esmalte lo más pegado al borde posible, casi para que parezca que tu uña crece así naturalmente. Para lograr estos resultados, las manicuristas tienen que cuidadosamente eliminar la cutícula por completo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, Clarissa quedó enamorada del resultado y nosotras también.

