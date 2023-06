Clarissa Molina: soltera y más guapa que nunca con su nuevo look Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería clarissa molina Credit: Instagram; Jamie McCarthy/Getty Images Ya es oficial la separación entre la presentadora dominicana y el empresario Vicente Saavedra, pero Clarissa sigue tan radiante como siempre. ¡Aquí las fotos que lo comprueban! Empezar galería Calentando redes clarissa molina, nuevo look Credit: Instagram Con este atuendo fucsia monocromático, la presentadora de El Gordo y La Flaca siguió la tendencia "Barbiecore". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Cuerpo tonificado clarissa molina, nuevo look Credit: Instagram Hasta con looks atléticos, Clarissa sigue deslumbrando. Aquí la vimos cómoda con un sujetador deportivo de Nike y leggings a juego. 2 de 7 Ver Todo Look sofisticado clarissa molina, nuevo look Credit: Instagram Nos maravilló con este vestido blanco y negro de espalda al descubierto que queremos para nuestros propios guardarropas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Disfrutando RD clarissa molina, nuevo look Credit: Instagram Guapísima lució presumiendo silueta en Santo Domingo con este set al rojo vivo de top estilo corsé. 4 de 7 Ver Todo Su nuevo rol clarissa molina, nuevo look Credit: Instagram Compartió un look tras bastidores en Instagram a su personaje Mara en su próxima película, Perdiendo el juicio. 5 de 7 Ver Todo Estilo femenino clarissa molina, nuevo look Credit: Instagram Para un paseo por Nueva York, la ganadora de Nuestra Belleza Latina optó por un conjunto azul pálido y tacones coloridos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diva de alfombra clarissa molina, nuevo look Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Como una princesa lució en el Upfront de Univisión con un minivestido femenino elegido con la ayuda de la estilista Claudia Zuleta. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

