Clarissa Molina, Paz Vega y más en El look del día

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Karla Martínez y Rashel Díaz son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería.

Clarissa Molina
Instagram/Clarissa Molina
Fresca y moderna lució la presentadora mexicana con este coqueto conjunto rojo de panatalón de talle alto y croptop de un solo hombro. ¡Regia!

Karla Martínez
Instagram/Karla Martinez
Muy chic lució la presentadora con este look de pantalón blanco cropped, clásica camisa negra y zapatos de punta.

Natalie Portman
Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images
Captamos a la actriz muy sonriente en las calles de Nueva York y llevando este hermoso vestido con estampado floral.

Rashel Díaz
Instagram/Rashel Díaz
La presentadora mostró sus curvas con este sexy vestido negro, que complementó con zapatos rojos.

Angelina Jolie
Jun Sato/WireImage
Radiante y fabulosa lució la talentosa actriz con este traje plateado de flecos con cuello halter, de Ralph & Russo.

Ellen Pompeo
Steve Granitz/WireImage
Clásica lucíó la actriz con este conjunto negro de pantalón y chaqueta de terciopelo.

Jennifer Garner
Jon Kopaloff/FilmMagic
La querida actriz optó por este look de pantalón negro y top strapless con lazo oversized, para ir a una velada en Beverly Hills.

Nailea Norvind
Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images
Muy elegante lució la actriz mexicana con este traje blanco con cuello halter.

Paz Vega
Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images
La actriz española llegó a la presentación de su nueva novela en México, ataviada con este coqueto vestido negro con flecos y transparencias que la hacía ver muy sexy.

