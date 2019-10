Clarissa Molina, Jackie Guerrido y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Clarissa Molina Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Paz Vega y Emilia Clarke son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Clarissa Molina Image zoom Instagram/Clarissa Molina La dominicana posó de manera muy original para mostrar este moderno jumpsuit estamoado de pantalón corto y cola, de Fashion Corner Miami. Advertisement Advertisement Jackie Guerrido Image zoom Instagram/Jackie Guerrido Supercoqueta lució la presentadora con este mivestido verde con estampado floral que dejaba ver sus tonificadas piernas. Emilia Clarke Image zoom Gotham/GC Images Nos encantó este look superchic de pantalón y chaqueta a rayas, y abrigo color camello, que portó la actriz en Nueva York. Advertisement Paz Vega Image zoom Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images La actriz española lució chic y muy cómoda con este look de pantalón negro, top del mismo color, zapatos planos y gabardina caqui. Ana Brenda Image zoom Instagram/Ana Brenda La actriz mexicana optó por un pantalón negro y una blua del mismo color con flores bordadas, para ir a un evento en la Ciudad de México. Ciara Image zoom Robert Kamau/GC Images La cantante dio cátedra de estilo con este look superfashion de palazzos de talle alto, camisa crema y zapatos de punta. Advertisement Advertisement Advertisement Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel La presentadora optó por este llamativo conjunto de pantalón de talle alto y camisa rosado fucsia, para una de las transmisiones más recientes de Despierta América (Univision). La Chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby La presentadora lució coqueta con este llamativo y colorido vestido estampado con flores bordadas, del cual aseguró que representaba su personalidad. Ashley Graham Image zoom Raymond Hall/GC Images La modelo ya está a punto de dar a luz pero aún así no pierde el estilo. Mira lo increíble que lució con este vestido gris de manga larga. Advertisement Advertisement Advertisement Jenna Dewan Image zoom Paul Archuleta/Getty Images La actriz, quien está en espera de su segundo hijo, lució hermosa con este este vestido estampado de manga larga. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

