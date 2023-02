Clarissa Molina va "sencillita" a hacer la compra ¡mira qué vestido! La presentadora dominicana eligió un fabuloso traje rojo satinado con aberturas para entrar al supermercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que Clarissa Molina es una gran apasionada de la moda. Además de deslumbrar con sus apariciones en la alfombra roja, la dominicana nos enamora con sus looks diarios y los que comparte en sus redes sociales. La exreina de belleza se atreve con todo y es como un camaleón a la hora de experimentar nuevas tendencias, peinados, maquillaje y hasta manicuras. Ya sea en bikini, ropa deportiva o formal para el trabajo, siempre acierta. Y aunque estamos acostumbradas a verla espectacular en El gordo y la flaca con sus atuendos chic y modernos, no nos esperábamos que eligiera un vestido de fiesta para las tareas diarias, como ir a la compra o repostar gasolina. La presentadora nos ha dejado sin palabras con el último video que ha compartido en sus redes, en el que la vemos entrar a un pequeño supermercado con un fabuloso vestido rojo. Clarissa Molina sencilla compra Credit: Instagram De tirantes y con un profundo escote, el traje en rojo pasión cuenta con varias aberturas en los costados y una elegante espalda. El cuerpo está bordado con pedrería roja, y la falda es asimétrica, por lo que por delante parece una minifalda con la que Molina presumió pierna, y es larga, voluminosa y con cola en la parte trasera. Clarissa Molina sencilla compra Credit: Instagram En cuanto a su look de belleza, la dominicana luce un moño alto informal, con dos mechones sueltos que le enmarcan el rostro y un maquillaje intenso que destaca su mirada. Como accesorios, unos pendientes de aro y tacones transparentes. La comunicadora ha recibido cientos de mensajes alabando el vestido así como su actitud. Además de muchos emojis de fuego y corazones, y el apoyo de colegas como Lili Estefan o Dayanara Torres, sus admiradores le han dejado divertidos comentarios "Una gente sencilla comprando agua", ""Ella muy casual y sencilla", "La única forma de ir al súper""Clari, el agua no es gratis, no se te ve dinero o bolsa por ningún lado". Clarissa Molina sencilla compra Credit: Instagram Lo curioso es que le vimos este vestido a finales de año, cuando posó con él en una gasolinera. ¡Parece que es su atuendo preferido para las labores comunes! Clarissa Molina sencilla compra Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado agosto la ex Nuestra Belleza Latina cumplió uno de sus sueños al reformar el clóset de su casa para aprovechar mejor el espacio. Casi nos morimos de envidia con el resultado, pues acabó convertido en una pequeña boutique, con todas sus prendas y accesorios bien visibles y al alcance, para crear esos los fabulosos en solo minutos.

