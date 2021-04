Clarissa Molina comparte sus secretos para bajar de peso ¡Nunca se ha visto tan bella y tan delgada la presentadora dominicana! Aquí te contamos cómo lo ha logrado. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Clarissa Molina siempre ha podido presumir de su belleza, pero nunca la hemos visto tan tonificada y guapa como ahora, por eso todas hemos estado curiosas por saber cuál es el secreto que la ha hecho llegar a este punto. En su página de Facebook, la presentadora compartió los detalles más importantes de su dieta. Su cuerpo perfecto no ha sido fácil de lograr, pero a través de un sistema de meal prep, Clarissa ha visto resultados espectaculares. Aparte de trabajar con su entrenador Alex Fit, el mismo que entrena a Gaby Espino, la modelo dominicana explicó que con la ayuda de una nutricionista, ella tiene todas las comidas de la semana listas en su nevera desde el lunes. "A mí me funciona porque yo no tengo que pensar lo que yo voy a comer", dijo Clarissa. "Realmente no es una dieta, es un hábito de vida", expresó sinceramente, notando que las dietas tan estrictas como la que hizo para el concurso de Miss Universo no funcionan para mantener el peso bajo a largo plazo. "La última semana comí lo que quise y no engordé porque si uno lo hace bien es mucho mejor. Todo lo que toma tiempo vale más la pena. Lo rápido se va así mismo, rápido, y el rebote es peor". Clarissa contó que todas sus proteínas ya las tiene proporcionadas y cocinadas, y nada más las tiene que calentar antes de cada comida mientras se prepara un vegetal saludable de acompañante. Para merendar, se hace un jugo de verduras cada lunes que le dura la semana entera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, nos dejó a todos con el reto de probar sus métodos si buscamos bajar de peso. "Comience por ahí, y usted verá. ¡Se va a acordar de mí!", concluyó.

