Clarissa Molina se viste de primera comunión ¡casi dos décadas después! La dominicana volvió a hacer de las suyas compartiendo un look primera comunión que ha comparado con una foto de aquel día tan entrañable de su niñez. ¡Está igualita! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las mujeres más bellas, estilosas y traviesas en redes, todo hay que decirlo. Cada día nos sorprende con un look nuevo que supera el anterior. Pero en esta ocasión Clarissa Molina ha puesto Instagram patas arriba con dos fotos entrañables de la joven que tienen casi 20 años de diferencia. Con motivo de su imagen de miércoles en la que luce totalmente de blanco y con un estilo totalmente de primera comunión, la dominicana viajó a su niñez y de ella trajo una foto entrañable del día que celebró ese importante festejo religioso en su país. ¿La verdad? ¡No ha cambiado mucho! Sigue manteniendo la misma carita curiosa y actitud pizpireta, eso sin decir que el estilo de entonces ya apuntaba maneras. El ayer y el hoy de Clarissa ha provocado mucha nostalgia en sus seguidores que han quedado encantados con las instantáneas. "Hoy este outfit me llevó a mi primera comunión", escribió emocionada. La colaboradora de El gordo y la flaca sigue en casa desde donde trabaja y se mantiene segura, especialmente tras haber sufrido el coronavirus, del que ya está absolutamente recupera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero estar entre cuatro paredes no le impide vestirse, arreglarse, maquillarse y, en definitiva, ponerse bonita y jugar con la moda, su otra gran pasión. En estos días se ha teñido el pelo de rojo, ha jugado con su manicura, se ha hecho moñitos y, ¡lo que le queda! Siempre es un placer verla jugar con su estilo y atreverse a dar ese pasito más con amor, humor y mucha pasión. De primera comunión luce espectacular pero... ¿y de novia p'a cuándo? Mientras ese momento llega en la vida real, un adelanto de cómo se vería así sería algo que nos encantaría ver. ¡Ahí queda dicho!

