Crush de belleza: Clarissa Molina La presentadora dominicana engalana una de las páginas de nuestra edición de marzo en la que habla de su rutina de belleza, sus productos favoritos y de la artista a la que más admira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina es siempre una de las celebridades mejor vestidas de las alfombras, y no solo nos encanta con sus espectaculares trajes, sino también con sus modernos y acertados looks de belleza, muchos de ellos inspirados en la actriz y cantante Zendaya. La presentadora dominicana detalla su rutina, sus productos favoritos y lo que más admira de la actriz estadounidense, quien es ha convertido en su ícono de belleza. Clarissa, ¿cómo es tu rutina de belleza? Menos, es más, por lo menos para mí [porque] tengo la piel muy sensible. [Uso crema] hidratante, debajo de los ojos para que se mantenga esa área tan delicada lo más joven que se pueda. Me gusta usar bastante [bálsamo labial] hidratante para mantener los labios humectados y rosaditos. Y durante el día me gusta aplicarme mucho bloqueador solar. Eso me ha ayudado mucho a mantener la piel que tengo hoy en día. ¿Cuáles son tus productos favoritos? Me gusta mucho una base de Chanel que es bien ligera pero también te cubre, el rímel de Dior [y] un rubor de MAC que es satinado, rosadito. Me gustan mucho los lip glosses de ColourPop y las sombras también. ¿Cuál es ese producto para el cuidado de la piel que no te debe faltar? Bloqueador solar, definitivamente para proteger la piel y mantener lo más lejos que me salga alguna mancha. Tengo un hidratante de labios que siempre tengo conmigo, tiene bloqueador solar". Clarissa Molina - Mi Crush de belleza - Zendaya - March 2022 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Clarissa Molina - Mi Crush de belleza - Zendaya - March 2022 Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy ¿Qué parte del rostro es la que más te gusta resaltar en las alfombras rojas? Me gusta resaltar los ojos. Casi siempre son el centro de atención. De ahí parte todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Rímel o pestañas postizas? Me gusta el rímel, pero las pestañas ganan, te cambian los ojos por completo. ¿Labial rojo o nude? Depende, pero por lo general [uso] nude. Zendaya - Clarissa Molina - Mi Crush de belleza Zendaya - Clarissa Molina - Mi Crush de belleza Credit: Karwai Tang/WireImage ¿Qué es lo que más admiras de Zendaya? Me encanta cómo se viste, cómo se hace el pelo, el maquillaje. Siempre es una inspiración [para mi]. Esa mujer es espectacular. Me gusta que se atreve, pero también es conservadora. Me encanta cómo tiene la piel, cómo se mantiene físicamente, todo lo que se pone. En verdad me fascina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Crush de belleza: Clarissa Molina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.