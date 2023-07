¡Diosa del verano! Clarissa Molina revela los secretos de su espectacular figura Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: Jose Devillegas/Getty Images Clarissa Molina deslumbra en las alfombras rojas y con sus bikinazos. La presentadora y actriz dominicana compartió los secretos de su envidiable figura. Empezar galería Motivación Clarissa Molina Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy La conductora de El gordo y la flaca (Univision) dice que ahora se siente en su peso ideal. "Vengo entrenando desde el 2021, febrero fue que encontré a mi entrenador Alex Fitbox", dijo a Mezcal TV. "Él me cambió la vida junto con unos masajes que yo comencé a darme. Esa combinación fue la que me motivó a seguir porque veía los resultados un poco más rápido de lo que antes lo veía". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Enfocada Clarissa Molina Credit: Desiree Navarro/Getty Images La exreina de Nuestra Belleza Latina dice que parte de la fórmula ganadora es cambiar la mentalidad.

"Dije 'esto no es una dieta' ni 'ejercicio ahora una semana'; esto es de por vida, porque este es mi templo, es mi herramienta de trabajo y ahí fue que yo hice el switch mental".

Nuevo estilo de vida

"Primero fue mental, dije: 'ok, esto es así, así, así'. Tengo que comer bien siempre, tengo que seguir enfocada en el entrenamiento para siempre, verlo como una meta que nunca se va a acabar y así es que realmente yo me enfoqué", confiesa Clarissa Molina.

Disciplina

"Comencé a entrenar, entrenar, entrenar, hasta llegar al punto que estoy hoy, que estoy fit. ¡Estoy feliz!", dice la guapa soltera, quien anunció el fin de su compromiso con Vicente Saavedra en mayo.

Balance: palabra mágica

"Como lo que me da la gana, gracias a Dios", admite risueña la modelo de 31 años. "Igual, me encanta comer. La gente piensa que yo no como, pero sí como de todo, lo que pasa que en el entrenamiento le doy bien duro para poder balancear".

Amor propio

Es importante, dice Molina, "tener la figura que uno se sienta bien con uno mismo". "Al final del día, tú tienes que sentirte bien con tu propia piel, pero no es pasar hambre, no es tomar pastillas para perder peso, sino es algo más de la mente".

Mente positiva

"El universo conspira siempre a tu favor", reflexionó en Instagram. Sin duda, Clarissa vive un gran momento y su seguridad en si misma salta a la vista.

