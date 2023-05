El look del día – mayo 12, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Look del día Credit: John Parra/Getty Images Adamari López, Natti Natasha y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Adamari Lopez Disfrutó de un día en casa con un romper verde limón de KIUT Boutique, sandalias de Flor de María y su rostro al natural. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/La Mesa Caliente Lució regia como siempre para grabar "La mesa caliente" con un pantsuit de estampado floral y plataformas impactantes. 2 de 7 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Divina lució la presentadora en el set de "Enamorandonos" con un minivestido de color melocotón y unos tacones plateados. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Natti Natasha natti natasha Credit: John Parra/Getty Images Piso la alfombra roja de la inauguración del nuevo restaurante Sugar Factory en Miami Beach vistiendo un conjunto rosa con un crop top blanco. 4 de 7 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del día Credit: John Parra/Getty Images ¡Qué guapa! La dominicana dijo presente en Sugar Factory y presumió piernas con un minivestido inspirado en las pintas tweed de Chanel. 5 de 7 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza, look del día Credit: John Parra/Getty Images También vimos a la exmiss en el evento con un atuendo sensual de blazer con escote atrevido y tacones transparentes. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alicia Machado alicia machado Credit: Mezcalent Maravilló en la gala de Grant's Crusade en Miami con esta propuesta nude adornada con lentejuelas doradas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – mayo 12, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.