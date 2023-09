El look del día – agosto 31, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina Francisca, Irina Baeva y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez Credit: IG/Ana Patricia Gámez Divina lució la presentadora en el set de Enamorándonos con un enterizo negro de su propia marca, Beashion Boutique. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Presumió su pancita con un vestido verde coqueto, sandalias plateadas y su cabello en un recogido chic. 2 de 7 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva Credit: IG/Irina Baeva Dio lección de estilo con este look colegial que complementó con un bolso de Gucci. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Impactó al rojo vivo con un minivestido de cuero con tacones a juego y un recogido de cabello muy cool. 4 de 7 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina ¡Qué guapa! La presentadora presumió su figura envidiable con un vestido ceñido de estampado salvaje. 5 de 7 Ver Todo Aylín Mujica Aylín Mujica Credit: IG/Aylín Mujica Siguió la tendencia Barbiecore con este look fucsia elegido con la ayuda de la estilista Karla Birbragher. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: IG/Kim Kardashian La empresaria está lista para el otoño con este conjunto sofisticado de vestido gris y botas a juego. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

