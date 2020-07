¡Clarissa Molina presume curvas con su bikinazo más sexy y atrevido! La colaboradora de El gordo y la flaca ha roto moldes y todos los complejos con su impresionante posado en alta mar donde presume sus irresistibles curvas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de la mujeres más bellas y divertidas de la televisión hispana en Estados Unidos. Pero no solo eso. Clarissa Molina también ha hecho sus pinitos como actriz en las dos cintas de Los Leones donde estuvo a la altura. Es difícil pillarla en un renuncio pues todo lo que hace, lo hace muy bien. La colaboradora de El gordo y la flaca cortó la respiración a sus seguidores con un espectacular posado en bikini. La dominicana presumió de sonrisa y de unas curvas de lo más peligrosas que pusieron las redes a temblar. Aunque la imagen se trataba de un recuerdo de verano, pues Clarissa cumple la cuarentena a rajatabla, su figura y su alegría fue de lo más piropeada. Poco dada a compartir imágenes en traje de baño cuando lo hace se arma toda una revolución. Clarissa ha roto moldes en todo lo que tiene que ver con la imagen y luce orgullosa sus caderas y sus piernas ejercitadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Perfecta", "Eres arte", "La cuerpa", "La real", "Un cuerpo espectacular", escribieron algunos de su seguidores ante semejante obra de arte. Clarissa no ha parado de trabajar estos meses de encierro tanto para su programa como para El break de las 7, donde ha entrevistado a varias celebridades y nos ha hacho más ameno el confinamiento. ¡Gracias, Clarissa, por tu sencillez y tu belleza, externa e interna!

