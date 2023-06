Clarissa Molina, lista para Premios Juventud, comparte sus "mágicas" pruebas de vestuario La presentadora compartió un video anunciando los nominados a Mi favorite trendesetter, y pasó de casual a glamorosa en segundos, ¡como por arte de magia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina ya calienta motores para Premios Juventud, que se celebran en Puerto Rico el próximo 20 de julio en Puerto Rico y que contarán con Alejandra Espinoza como una de sus presentadoras. Gran amante de la moda y las tendencias, la presentadora dominicana estará presente en esta gran fiesta de la música y además, ha compartido los nominados a Mi favorite trendsetter, una de las categorías de los galardones que abrió ayer mismo las votaciones. La exreina de belleza, experta en crear contenido divertido para sus redes sociales, compartió un video en el que aparece eligiendo modelito para la gala y sus promociones. En sus manos podemos ver varias prendas, entre las que predoninan los tonos morados y fucsias, que la conductora mira con atención y va lanzando a un perchero cercano. Como por arte de magia, las piezas se cuelgan y podemos apreciarlas con más detalle. Clarissa Molina pruebas look Premios Juventud Credit: Instagram "Esto podría ser", dice de un enterizo fucsia de terciopelo con mangas guante que seguro resalta su estupenda figura. "De este no estoy segura", sopesa mientras arroja una falda morada con volantes. "Este también podría ser", apunta sobre un minivestido azul transparente con brillos y cuello halter. Clarissa Molina pruebas look Premios Juventud Credit: Instagram Ataviada con un conjunto deportivo de color beige, Molina se resigna mientras exclama: "Que difícil es elegir, pero no tengo tiempo porque tengo una cita muy importante". En ese momento cruza la puerta de su camerino y aparece en un plató donde reina el color morado, tono emblema de los premios. En ese momento y como Cenicienta, la también modelo se transforma al traspasar el umbral y ahora lleva un minivestido transparente con grandes cristales redondos de Giannina Azar, un corsé blanco a modo de falda de Claudia Zuleta, la estilista encargada de sus looks en el video, y zapatos de Charlotte Olympia. Clarissa Molina pruebas look Premios Juventud Credit: Instagram "Estoy segura de que si son como yo, el fashion y las tendencias son un tema que les interesa muchísimo, así que les invito a que conozcan a los nominados este año en la categoría Mi Favorite trendsetter", explica. En esta edición, las celebridades que optan a ganar este título son: Bad Bunny, Becky G, Danna Paola, Emilia, Lali, Maluma, Maria Becerra, Ricky Montaner, Sebastián Yatra y Valentina Ferrer. Todos con un estilo muy personal, así que seguro será un duelo reñido. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN "Mas ella de las tendencias recuerda siempre expresarte a tu manera", completa la querida dominicana. Ella misma es un camaleón a la hora de experimentar con nuevas tendencias, peinados y manicuras, ya sea en bikini o con traje formal, siempre acierta con sus elecciones. ¿Listos para votar por sus favoritos en Premios Juventud? Si Clarissa estuviera nominada, ¡seguro se llevaba el galardón!

