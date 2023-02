El look del día - febrero 24, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Clarissa Molina, Valentina Ferrer y la Reina Máxima son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Valentina Ferrer y J Balvin Look del día Credit: Claudio Lavenia/Getty Images for Prada LA modelo y el músico dijeron presente en el desfile de Prada en Milán, ambos con atuendos negros. Ella mostrando abdominales con un top y pantalones holgados de la firma sobre los que usó una camisa oversized. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram La presentadora no pudo llegar a tiempo para posar en la alfombra de Premio Lo Nuestro pero estuvo presente en la fiesta con este sexy conjunto negro con transparencias y flecos brillantes con el que presumió cuerpazo. 2 de 9 Ver Todo Reina Máxima Look del día Credit: P van Katwijk/Getty Images Durante un acto oficial en La Haya, la monarca apostó todo al beige con un conjunto de pantalón y top. Completó su look con una cartera de mano, abrigo y zapatos, todos al tono. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Look del día Así de sonriente posó la exMiss Universo en el plató de En casa con Telemundo y es que la combinación de la falda de cuero en color burdeos con el top rosa bebé es todo un acierto. 4 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Credit: Instagram El conjunto de falda lápiz y top peplum de estampado de hojas en dos tonos de rosa que lució la presentadora en el plató de Al rojo vivo es perfecto para la primavera. 5 de 9 Ver Todo Tessa Thompson Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images La actriz de raíces afrolatinas no le teme al frío de Nueva York pues eligió un minivestido de cuadros para visitar el plató de Good Morning America en la Gran Manzana. Con medias finas y botines de tacón, empleó una chaqueta negra y un abrigo encima, además de lucir al cuello una corbata de satín rojo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sara Sampaio Look del día Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Como una diosa griega, la modelo portuguesa paseó por Milán con este vestido blanco semitransparente de un solo hombro y sandalias de tiras de la casa Ferragamo. 7 de 9 Ver Todo Dua Lipa Look del día Credit: Stefania D'Alessandro/WireImage La cantante británica estuvo en primera fila en el desfile de GCDS en la Semana de la Moda de Milán, al que asistió con este revelador vestido transparente bordado con flores y un coqueto bolso en forma de corazón. 8 de 9 Ver Todo Camila Morrone Look del día Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz y modelo argentino-estadounidense, expareja de Leonardo DiCaprio, asistió al estreno de una película en Los Ángeles con este elegante vestido negro de original escote y capa de gasa. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

