El peinado de Clarissa Molina que ¿no gustó a Raul de Molina? "A Rauli no le gustó mi peinado", dijo la presentadora dominicana sobre el copresentador del programa de televisión El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina es polifacética y súper camaleónica en su forma de vestir y arreglarse el cabello o las uñas. En esta ocasión, la presentadora de televisión decidió optar por un peinado diferente, que al parecer no fue del agrado de su amigo y colega Raúl de Molina. Así lo expresó la modelo dominicana en sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías en las que presume sus curvas de infarto enfundada en un ceñido vestido fucsia de mangas largas que combinó con unas botas al tobillo, en tono nude. Para el cabello, optó por una media cola de caballo con suaves ondas playeras. "Yo después que Raúl de Molina me dijera que no le gustaba mi cabello. Wareberrrch! Rauli te quiero como quiera!", escribió en un tono de broma la ex Nuestra Belleza latina en su perfil de Instagram. Las reacciones de los internautas de las redes sociales no se hicieron esperar y aprovecharon para enviarles mensajes tanto en favor como en contra del estilo de Molina: "Raul no sabe de cabello, el sabe comida y buenos restaurantes", "a mí me encantó", "espantoso", " Rauli no dijo que no le gustaba o escuche muy mal, porque fue todo lo contrario". En otro clip que compartió El gordo y la flaca en sus redes donde Carlitos el productor cuestiona si la dominicana de 31 años usó extensiones para lograr el peinado a lo que ella respondió mostrando la parte de atrás de su cabeza para que no haya duda de que era su melena natural. "Las extensiones de Clarissa", se le escucha decir divertido al presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

