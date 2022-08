Tienes que ver el nuevo clóset de Clarissa Molina que ¡parece una tienda de moda! La conductora ha reformado su vestidor para aprovechar mejor el espacio y nos morimos de envidia con el resultado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de meses de soñarlo y planearlo, uno de los anhelos de Clarissa Molina se hizo realidad. Tras despedirse de su antiguo clóset a finales de junio, por fin la reportera compartió el resultado final y solo podemos envidiarla. Amante de la moda, la dominicana presentó este espacio en el que hay hueco para todas sus prendas: vestidos, pantalones, blusas… pero también sus accesorios como sombreros, lentes y joyas tiene su sitio específico. La habitación, a cargo de Katherine Fernandez de Closet Detail, quien ha trabajado con otras celebridades como Giselle Blondet, cuenta ahora con altísimas estanterías repletas de baldas, colgadores altos para que sus maxivestidos cuelguen con holgura, otros en dos alturas para blusas, sacos y pantalones así como cajones para las prendas que se guardan dobladas. Clarissa Molina nuevo clóset Credit: Instagram Hasta la propia encargada de la reforma se sorprendió al verlo ya listo con las pertenencias de la presentadora, tal y como compartió en su cuenta de Instagram junto a Molina. "Esto quedó… ¡parece un edificio!". La conductora de El gordo y la flaca (Univisión) se mostró encantada con su nuevo clóset, pues le permite guardar la ropa con más espacio, comodidad y de un vistazo, decidir cuál será su próximo atuendo. Una de las zonas más especiales es el panel de lentes de sol que mandó diseñar, justo encima de los cajones habilitados para guardar sus joyas y al lado de estantes en los que ha colocado sus carteras, bien visibles, así como sus perfumes y otros accesorios. "Tengo espacio todavía para rellenar aquí", comentó la exrreina de belleza sobre las estanterías que quedan en lo más alto. "Mejor que sobre que falte". Sobre estas altísimas baldas, que solo podrá alcanzar usando una escalera, la diseñadora del clóset comentó: "Es bueno para que la gente vea que si tienes mucho techo para arriba [se puede aprovechar] y queda tan amplio como este". Una de las zonas que más nos ha gustado, y que haría feliz a cualquier fashionista, es la destinada a guardar sus zapatos. Pegada a una de las paredes encontramos esta estantería especial con las repisas a diferentes alturas y ligeramente inclinadas, que muestran en todo su esplendor la colección de calzado de la comunicadora, desde altísimas botas de tacón, hasta cómodos tenis. Clarissa Molina nuevo clóset Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un diseño que ha tomado varios meses elaborar y materializar pero que sin duda aprovecha hasta el último centímetro cuadrado del espacio. ¡Qué levante la mano el que desee un clóset así!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver el nuevo clóset de Clarissa Molina que ¡parece una tienda de moda!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.