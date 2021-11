¡Clarissa Molina impacta a su novio con el espectacular look rosa de Nuestra Belleza Latina! ¡Eso sí que es belleza latina! No puedes perderte la figura de la conductora con este espectacular vestido que nos dejó sin habla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una Clarissa Molina de rosa deslumbró, con el color de moda este invierno, en el show del domingo de Nuestra Belleza Latina, algo que no pasó desapercibido a los ojos de su novio, quien exclamó: "¡Mi reina!", con los ojitos de corazón de un emoji enamorado bajo el post de la conductora antes de salir a escena. El atuendo de la espectacular reportera de El gordo y la flaca era tan ceñido que dejaba poco a la imaginación, auque sin perder un ápice de elegancia. Muy bien estructurado, gracias a las hombreras y su cuello cisne, con un corte a la cintura de lo más favorecedor, el diseño dejaba entrever parte de la espalda sobre la fantástica cinturita de la bella dominicana. Clarisa Molina Credit: IG Clarisa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Ya lista esta noche para esta noche!", escribió Clarissa Molina bajo el pequeño desfile que protagonizó en sus redes luciendo su modelito. También compartió desde sus historias cómo su novio le llamó antes de salir al escenario, después de que ella terminara su sesión de maquillaje. Clarisa Molina Credit: IG Clarisa Molina Clarisa Molina Credit: IG Clarisa Molina Clarisa Molina Credit: IG Clarisa Molina Desafortunadamente, no todo han sido alegrías para ella durante los últimos tiempos: la pareja de su mamá falleció recientemente y y la bella Clarissa pidió oraciones para ella. Juan Carlos Tavarez estuvo más de una década junto a su progenitora: "Lo siento tanto mami, Dios lo tenga en su gloria, estoy segura que él estará contigo siempre cuidándote como los más de 15 años que estuvieron juntos. Descansa en paz", escribió en su red de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Clarissa Molina impacta a su novio con el espectacular look rosa de Nuestra Belleza Latina!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.