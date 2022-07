El look del día - julio 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. la reina Letizia, Clarissa Molina y Chiquibaby son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana de Armas Ana de Armas Captamos a la actriz llegando a una velada con este look de pantalón negro de talle alto y top del mismo color. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariadne Díaz Ariadne Diaz Credit: Instagram/Programa Hoy La talentosa actriz mexicana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), ataviada con este minivestido blanco tipo esmoquin. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Para asistir al primer día de ensayos de Premios Juventud, la presentadora eligió este look de pantalón verde limón a rayas y top blanco tipo corsé. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora llevó muy bien el naranja, un color que sin duda es uno de los más hot de la temporada. 4 de 9 Ver Todo Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez Credit: 2022 Zuma Press/The Grosby Group La socialité se paseó por las calles de Madrid con sus hijos y llevando este interesante atuendo amarillo. 5 de 9 Ver Todo Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La actriz parecía toda una adolescente con este sencillo minivestido estampado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jimena Gallegos Jimena Gallegos Credit: Instagram/Jimena Gallegos Para la más reciente gala de La casa de los famosos (Telemundo), la presentadora mexicana eligió este minivestido dorado. 7 de 9 Ver Todo Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Audi) Quedamos fascinadas con este fabuloso jumpsuit rosado de un solo hombro. ¡Qué bello! 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/Getty Images Su majestad eligió este sencillo vestido negro con blanco para hacer acto de presencia en un evento oficial. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

