Clarissa Molina muestra asustada el destrozo que se hizo en el cabello. "¡Me lo dañé!" La conductora dominicana, que sigue en cuarentena en casa, decidió hacerse un cambio en el cabello y el resultado final fue un auténtico desastre. "¿Qué hago me lo quito?". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Menudo susto se ha llevado Clarissa Molina. Es lo que tiene estar en casa en esta cuarentena, uno experimenta muchas cosas y a veces el resultado es un auténtico desastre. Eso es lo que le sucedió a la bella conductora dominicana. En un intento por cambiar de look y dar un aire nuevo a su cabello decidió pintárselo de color rojo y seguir los pasos desde su casa. Algo debió hacer mal o pasar que cuando se miró en el espejo terminó espantada. Aunque Clarissa es un bellezón de mujer y se ve estupenda se ponga lo que se ponga, en esta ocasión no quedó como otras veces y así lo dejó saber a sus seguidores en Instagram, a los que mostró preocupada el final del proceso. "Esto solo me pasa a mi, esto por estar inventando", escribió junto al video. Tal y como ella misma explica, utilizó un champú de color para ver qué tal le quedaba y la cosa no terminó como ella esperaba. "No pensé que me quedaría así, solo a mi", comentó preocupada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de un rato, ya más peinada y con unos toques de maquillaje en su rostro, volvió a compartir una nueva imagen con el color cobrizo final y preguntó la opinión a sus fans. "¿Qué hago, me lo quito o me lo dejo?". Hubo respuestas y opiniones para todos los gustos. Desde "quítatelo ya" hasta "impones nueva tendencia". Habrá que esperar a ver si Clarissa vuelve a su rubio o decide quedarse con este pelirrojo peligroso.

