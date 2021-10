El look del día - octubre 14, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Jessica Chastain, Clarissa Molina y Kendall Jenner son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Dakota Johnson Dakota Johnson, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Netflix) Con este fino y elegante vestido crema con brillo y plumas, la actriz arrancó miradas durante una velada en Londres. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Hailey Baldwin Hailey Baldwin, look del dia Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo llevando un conjunto con el estampado más popular de la temporada. Necesitas una pieza a cuadros en tu clóset. 2 de 9 Ver Todo Jessica Chastain Jessica Chastain, look del dia Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Para asistir a un evento, la talentosa actriz eligió este hermoso conjunto azul real de falda con abertura frontal y chaqueta, que combinó con un crop top negro y zapatos de punta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora presumió su esbelta figura con este ceñido vestido morado de manga larga. 4 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La modelo combinó sus clásicos jeans con este suéter oversized de lunares, botas negras y un bolso marrón. 5 de 9 Ver Todo Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La socialité se fue a comprar café ataviada con este sexy minivestido negro con los hombros al descubierto y botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Maxima de holanda, look del dia Credit: 2021 Dutch Press/The Grosby Group Elegante y moderna lució su majestad con este look de culottes azul marino y blusa blanca de cuello alto. 7 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para la más reciente edición del show Cuéntamelo ya (Las estrellas), la presentadora mexicana optó por este look de pantalón negro de cuero, blusa blanca con cuello halter y zapatos dorados de plataforma. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Regia lució la presentadora colombiana este atuendo de pantalón azul real, que combinó con un sexy top de encaje. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

