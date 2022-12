El look del día – diciembre 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Look del día Credit: IG/Clarissa Molina Jennifer López, Karina Banda y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Jennifer López, Look del día Credit: x17/The Grosby Group Durante un paseo junto a su madre y su hermana en las vísperas de Navidad, la diva del Bronx lució un saco rojo, pantalones a juego y una camiseta blanca. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos Regia lució celebrando la navidad con este conjunto blanco de top adornado con plumas y una falda ceñida más unas botas altas. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del día Credit: IG/Clarissa Molina La presentadora nos maravilló con estas fotos compartidas en su instagram luciendo un minivestido rojo navideño adornado con un lazo coqueto. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: IG/Karina Banda Frente al frío inesperado en Miami, la presentadora eligió lucir un suéter blanco adornado con flores negras de su propia marca, Ave Concept, junto a un pantalón negro clásico. 4 de 9 Ver Todo Daniella Álvarez Daniella Alvarez Credit: IG/Daniella Alvarez Regia lució junto a su pareja Daniel con esta propuesta negra adornada con plumas y piedras, creada por Erika Quizena. 5 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group Llegó a la fiesta de Navidad de Leonardo DiCaprio vistiendo un atuendo casual de jeans negros y una camiseta blanca bajo un saco negro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heidi Klum Heidi Klum Credit: Backgrid/The Grosby Group La modelo lució más joven que nunca llevando un mono floral con atrevido escote para cenar en Santa Mónica. 7 de 9 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba Credit: Backgrid/The Grosby Group Salió de compras con su esposo con un conjunto cómodo y casual de jeans, una camiseta blanca y un blazer oversized. 8 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: IG/Kylie Jenner ¡Qué guapa! La empresaria sorprendió en las redes con un look del viejo Hollywood portando un vestido ceñido de Mugler y su cabello en un estilo corto. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – diciembre 26, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.