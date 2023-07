Clarissa Molina se convierte en la mejor amiga de Barbie y Ken ¡con un look casi idéntico al de Margot Robbie! La reportera dominicana entrevistó a Margot Robbie y Ryan Gosling, protagonistas de la película Barbie, y lució como toda una muñeca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hace falta decirlo, la tendencia Barbiecore está por todos lados y las más fashionistas se suben al carro de la muñeca más famosa del mundo y su icónico rosa. Clarissa Molina compartió hace unas semanas unas imágenes en el evento de prensa de la película Barbie, en el hotel Four Seasons de Beverly Hills donde la vimos mostrando esta tendencia perfecta para el verano. Y ahora, la querida presentadora ha publicado unas imágenes con sus protagonistas. Clarissa Molina amiga de Barbie y Ken Credit: Instagram Clarissa Molina "Entre la Barbie y el Ken reales. Haber tenido el placer de hablar con ellos un ratito entre una cosa y otra, me re confirmaron tantas cosas!" Escribió la comunicadora quien acaba de recibir la llave de la ciudad de Union City, en el estado de Nueva Jersey. ""Les puedo asegurar que le hice checked mark a una meta y al instante otra se abrió. Gracias papá Dios". Clarissa Molina amiga de Barbie y Ken Credit: Instagram Clarissa Molina En las instantáneas la reportera parece la mejor amiga de Margot Robbie, quien encarna al célebre juguete, y Ryan Gosling, en el papel de Ken, su eterno compañero masculino. Con un conjunto de crep top y minifalda de tablas en fucsia, Clarissa contó con la ayuda de la estilista Lucía Maldonado para crear su look, que completó con un blazer a juego y tenis en tonos pastel de Balmain. Incluso su manicura se incluye en la tendencia Barbiecore. Clarissa Molina amiga de Barbie y Ken Credit: Instagram Clarissa Molina Además de enamorarnos con su look, la comunicadora s movió como pez en el agua entre las estrellas de la cinta, y posó con soltura junto a otras estrellas del filme como la hondureña America Ferrera. "En la última foto parezco íntima de Margot. O sea bestie, bestie", comentó la propia Molina sobre la imagen en la que apoya su su cabeza sobre la de la rubia protagonista. Clarissa Molina amiga de Barbie y Ken Credit: Instagram Clarissa Molina Para este encuentro con la prensa, la australiana Margot Robbie, quien nos ha dejado boquiabiertos copiando los looks de la propia Barbie para los estrenos de la película, lució un crop top y una minifalda, muy similares a los de Molina pero en rosa pastel. Por su parte, el guapo Ryan Goskling pareja de Eva Mendes, optó or una camisa azul turquesa y pantalones negros, aunque le dio un toque muy jovial a su atuendo con unos lentes fucsias de aire reto. Para Molina está siendo un año muy completo, a pesar de haber roto con su prometido, el productor musical Vicente Saavedra, la dominicana está volcada en el trabajo y recogiendo muchos frutos que ha sembrado con paciencia, esfuerzo y dedicación. clarissa molina Credit: Dano Ruiseco SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quedan apenas tres días ara que se estrene la película Barbie, una de las más esperadas -y promocionadas- de este año. ¡Nosotras nos morimos de ganas de verla! ¿Y tú?

