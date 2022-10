El look del día - octubre 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Julia Roberts, Clarissa Molina y Camila Cabello son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Muy coqueta lució la presentadora con este minivestido naranja de un solo hombro y vuelos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Arlette Pacheco Arlette Pacheco Credit: Instagram/Programa Hoy Para visitar el estudio del programa Hoy (Televisa), la actriz eligió este vestido blanco y negro con los hombros al descubierto, que la hacía lucir fabulosa. 2 de 9 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Credit: The Image Direct/The Grosby Group La cantante se paseó por las calles de Nueva York con este sexy set rosado a cuadros de falda tipo lápiz y crop top. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Hermosa lució la presentadora con este conjunto estampado de falda maxi y crop top con los hombros al descubierto. 4 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica rodriguez La presentadora de noticias mostró su esbelta figura con este jumpsuit acampanado. 5 de 9 Ver Todo Julia Roberts Julia Roberts Credit: Splash News/The Grosby Group La querida actriz está en plena promoción de su nueva película, Ticket to Paradise, junto George Clooney y para realizar una entrevista eligió este clásico y elegante conjunto crema de pantalón y chaqueta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Así de sexy con este ceñido minivestido negro de vinilo, salió la empresaria a cenar con su pareja. 7 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol Gonazalez Credit: Armando Mota/The Grosby Group Para un encuentro con la prensa mexicana, la presentadora llegó con este moderno jumpsuit rojo de manga larga que combinó con zapatos cremas de punta y una cola de caballo. 8 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana está lista para el otoño con este increíble look. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

