El look del día - marzo 31, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa molina, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Lili Estefan, Clarissa Molina y Zoë Saldaña son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Zoë Saldaña zoe saldana, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Encontramos a la actriz dominicana en las calles de Santa Mónica, CA, ataviada con este cómodo atuendo de bermudas, top negro, zapatos planos y abrigo color camello. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Clásica y elegante lució la presentadora con este look de pantalón negro de talle alto y femenina blusa blanca con vuelos. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa molina, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan Este coqueto minivestido con vuelos hizo que la presentadora luciera como una adolescente. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Elle Fanning Elle Fanning, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Espectacular lució la actriz con este ceñido vestido negro con mangas abullonadas y abertura frontal. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Instagram/Eva Longoria Este ceñido vestido naranja de cuello alto le sentó de maravilla a la figura de la actriz y empresaria. 5 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina maxima, look del dia Credit: P van Katwijk/Getty Images) Quedamos fascinadas con este elegante y fabuloso atuendo que portó su majestad. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan La presentadora combinó su minivestido estampado con llamativos botines rojos. 7 de 9 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos La hermosa venezolana alborotó las redes con esta look de leggings y camiseta que deja ver sus increíbles curvas. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad llegó a uno de sus compromisos ataviada con este look de falda estampada tipo lápiz, top negro y abrigo crema. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

