El look del día — abril 24, 2020 By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Clarissa Molina Image zoom Photo: Clarissa Molina/Instagram La bella dominicana nos mostró su espectacular abdomen con este conjunto de crop top y shorts tie-dye. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Maribel Guardia Image zoom Photo: Maribel Guardia/Instagram Muy sexy lució la mexicana con este mini vestido morado y tacones de punta mostrando sus tonificadas piernas. 2 de 10 Applications Ver Todo Ana de Armas Image zoom Photo: Backgrid/The Grosby Group Spain Vimos a la actriz por las calles de Venice, California caminando a su perro con este vestido floreado de manga larga y sus famosos tenis blancos. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Carolina Ross Image zoom Photo: Carolina Ross/Instagram Juvenil y coqueta lució la cantante mexicana con un top verde oliva de flores, mini falda y tenis de color blanco. 4 de 10 Applications Ver Todo Rashel Díaz Image zoom Photo: Rashel Diáz/Instagram La presentadora optó por un top color rojo viejo off the shoulder, shorts de mezclilla y tenis blancos para trabajar desde casa. ¿Qué tal? 5 de 10 Applications Ver Todo Ana Barbara Image zoom Photo: Ana Barbara/Instagram La cantante lucío trendy y relajada con este conjunto de chaqueta y mini shorts de mezclilla, sombrero azul y un top negro. ¡Guapa! 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Miley Cyrus Image zoom Photo: Backgrid/The Grosby Group Spai Con pantalones camuflaje, mascarilla, top y botas color negro, vimos a la cantante por las calles de Calabasas, California. 7 de 10 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom Photo: Galilea Montijo/Instagram Como de costumbre, la conductora deslumbró con este look de crop top de mangas tipo globo, pantalones y tacones de color blanco que combinó con un cinturón color dorado. ¡Lo queremos todo! 8 de 10 Applications Ver Todo Chiquis Rivera Image zoom Photo: Chiquis Rivera/Instagram Captamos a la cantante disfrutando un poco de Vitamina D durante la cuarentena con este vestido maxi rojo y collar dorado. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Andy Escalona Image zoom Photo: Andy Escalona/Instagram La presentadora optó por este look vaquero con un vestido floreado, trenzas y botas blancas para una de sus presentaciones en el programa HOY (Televisa) 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image El look del día — abril 24, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.