El look del día - agosto 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Myrka Dellanos, Clarissa Molina y Kendalla Jenner son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Para una edición más de Hoy día (Telemundo), la presentadora mexicana eligió este hermoso jumpsuit estampado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Erika Buenfil Erika Buenfil Credit: Instagram/Erika Buenfil La querida actriz llegó al estudio del programa Hoy (Televisa), con este vestido verde, que combinó con zapatos cremas de punta. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora dominicana parece una muñeca con este fabuloso modelo blanco con cutouts y mangas tipo globo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Giselle Blonde Giselle Blondet Credit: Instagram/Bendito Closet Este ceñido vestido azul real con cuello halter le sentó de maravilla a la figura de la querida presentadora. 4 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss Credit: The Image Direct/The Grosby Group Vimos a la modelo en las calles de Nueva York luciendo muy cómoda con este conjunto fucsia de pantalón y chaqueta, que complementó con un top blanco y tenis. 5 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Regia lució la modelo con este vestido midi estampado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos La periodista presentó la más reciente edición de Al rojo vivo (Telemundo), con este conjunto estampado de pantalón y chaqueta. 7 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora combinó su clásico pantalón negro de talle alto con un top blanco de un solo hombro y una correa de cadenas. 8 de 9 Ver Todo Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz Credit: Manny Hernandez/Wireimage Para ir a una velada en Miami, la actriz venezolana optó por ee look de pantalón negro de talle alto y top blanco con cuello halter. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 18, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.