El look del día - febrero 15, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa molina, el look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Clarissa Molina, Galilea Montijo y Sarah Jessica Parker son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Katie Holmes Katie Holmes, look del dia Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images La actriz llegó a un desfile de moda en Nueva York ataviada con un vestido marrón de cuello alto y un abrigo crema. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Maky Moguilevsky Maky, look del dia Credit: Instagram/Maky Moguilevsky Nos encantó este vestido maxi con estampado animal que portó la actriz y presentadora. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa molina, el look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Con este fabuloso conjunto fucsia, la presentadora celebró el Día del amor y la amistad junto a su amado. ¡Bellos! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Paula Echevarría Paula Echevarría, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría La actriz española combinó sus jeans, con una clásica chaqueta negra, camiseta blanca, tenis y un minibolso. 4 de 9 Ver Todo Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantante mostrando escote con este top con estampado animal, que combinó con jeans rasgados y un llamativo abrigo Gucci. 5 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora y comediante mexicana celebró su cumpleaños con este jumpsuit rojo de cuero. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker, look del dia La actriz se fue a un evento en Empire State Building en Nueva York con este look de tan chic y moderno. 7 de 9 Ver Todo Cardi B Cardi B, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Para salir a pasear con su pareja, la rapera eligió este coqueto conjunto rosado de minifalda y top con pronunciados escote, de Chanel. 8 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Hermosa lució la presentadora mexicana con este femenino vestido rojo, que combinó con un cinturón negro con pedrería y sandalias de plataforma. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 15, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.