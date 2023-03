Clarissa Molina más radiante que nunca con este espectacular look ¡detalles aquí! Inspírate en esta propuesta de moda de la presentadora dominicana para marcar tendencia y brillar tú también en una ocasión especial Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina sabe brillar ante las cámaras por su talento y belleza, pero más aún cuando se trata de lucirse para una presentación especial. Anoche no fue la excepción durante su conducción del programa Pase VIP que se transmitió por la cadena Unimás, filial de Univisión. En este nuevo espacio televisivo llevará al público de la mano hacia sus artistas favoritos en entrevistas cercanas y entrañables con algunas de las primeras figura de la música que se darán cita en la próxima edición de los Latin American Music Awards el 20 de abril, en Las Vegas. La dominicana también será conductora de esta ceremonia de premiación y por esto está a cargo de estos programas especiales de música que prepararán a la audiencia para esta gran noche. La presentadora se lució ayer ante las cámaras con la ayuda de su gran equipo de moda y belleza que encabezan la estilista Claudia Zuleta y el maquillista Gerald Santiago quien recientemente preparó a Lele Pons para su boda y a la artista colombiana Karol G para una presentación musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para marcar tendencia vistió de dorado de pies a cabeza con un vestido en oro metalizado de grandes lentejuelas, con calzado y accesorios a juego. "Queríamos continuar con una de las tendencias que ha sido un furor en los últimos años, las prendas metalizadas en tonalidad dorada y así crearle un outfit con el cual pudiera sentirse bella. luminosa y con estilo", nos comenta. El traje es de la marca Revolve, las joyas son de Cartier, Tiffany & Co. y de la diseñadora colombiana Paula Mendoza. Y para rematar no podían faltar estas sensasionales sandalias de Versace de cuero negro con correas y apliques dorados de cadenas. Clarissa sandalias Versace Credit: Cortesia Claudia Zuleta El look del cabello y maquillaje se eligió de acuerdo a su vestuario de la mano de Gerald Santiago, quien le realizó un recogido desenfadado y moderno. Se trató de moño alto con unos mechones sueltos al frente que enmarcaban su rostro. Clarissa moño Credit: Cortesia Claudia Zuleta Para el maquillaje de ojos escogió una paleta de tonos azules y grisáceos que creó un contraste suave y elegante con el dorado del traje. Clarissa llevó los labios frescos y carnosos en nude. Su piel lució tan radiante como el atuendo, resaltada con un toque de rubor melocotón y bronzer. Así de esplendorosa, la presentadora quien vive un momento fantástico en su carrera, nos conquistó a todos anoche. Tal y cómo nos confirma su estilista Claudia Zuleta, ya está preparando su vestuario para impactarnos con su porte y estilo en la ceremonia de los LAMAS próximamente. ¡Estaremos más que pendientes!

