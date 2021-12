El look del día - diciembre 15, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Nicole Kidman, Clarissa Molina y Penélope Cruz son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Anne Hathaway Anne Hathaway, look del dia Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images La talentosa actriz lució regia con este vestido blanco y negro, que complementó con botines blancos y un minibolso de Chanel. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Diane Kruger Diane Kruger, look del dia Este coqueto conjunto de falda tipo A con estampado floral y crop top de cuello alto de Emilia Wickstead, hizo que la actriz luciera como una muñequita. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Quedamos fascinadas con este fabuloso look de falda de cuero, crop top de manga larga y botas por encima de la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana combinó su pantalón de cuero, con una moderna chaqueta oversized y zapatos azules de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Mandy Moore Mandy Moore, look del dia Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic La actriz llegó a una velada ataviada con este clásico vestido estampado. 5 de 9 Ver Todo Nicole Kidman Nicole Kidman, look del dia Credit: Don Arnold/WireImage La actriz acaparó todas las miradas al llegar a la premier, en Australia, de Being The Ricardos con este increíble vestido estampado de lentejuelas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Superelegante y sofisticada lució la actriz española con este traje de lentejuelas. 7 de 9 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz, look del dia Credit: Taylor Hill/WireImage La actriz española llegó a un evento, en Nueva York, derrochando glamour con este vestido rojo de Chanel. 8 de 9 Ver Todo Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: Don Arnold/WireImage La actriz y cantante eligió este sexy minivestido negro para asistir a la premier, en Australia, de Being the Ricardos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - diciembre 15, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.