Look del día - 12 de abril, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina Clarissa Molina brilló con su atuendo como conductora invitada en el programa mexicano Hoy, Ángela Aguilar luce casual de paseo con su perrito y Galilea Montijo al estilo Madonna, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Dale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ángela Aguilar Ángela Aguilar Credit: Instagram / Ángela Aguilar La cantante lució sencilla y casual con esta falda animal print para pasear a Winston, el nuevo miembro de la familia. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Renata Notni Renata Notni Credit: Instagram / Renata Notni La actriz se ve muy elegante y fresca con este top de agujeros durante sus espectaculares vacaciones con su novio Diego Boneta en Careyes, ubicado en Jalisco, México. 2 de 7 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina La exreina de belleza dominicana llegó como invitada al programa de televisión mexicano Hoy, que se transmite por Las Estrellas, con este corto vestido mangas largas y de media espalda al descubierto. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sofía Reyes Sofía Reyes Credit: Instagram / Sofía Reyes La cantante dio clases de estilo y clásica elegancia con este sofisticado vestido negro para evento privado de la marca Dior. 4 de 7 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram / Galilea Montijo La carismática presentadora nos recordó a Madonna con este minivestido con top negro de satín que combinó con tacones y unas medias de encaje negras. 5 de 7 Ver Todo Carolina Sandoval Carolina Sandoval La presentadora y empresaria venezolana llegó a un evento dedicado al día mundial de Parkinson con este look casual que combinaba lo rockero con lo primaveral. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía Rosalía Credit: Instagram / Rosalía Cantante española, quien se encontraba recientemente de gira en México, llevó esta falda midi en negro con una camisa oversize para salir con su prometido Rauw Alejandro en Los Ángeles. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

